Caso Ueno: juez envía a prisión a Miguel Vázquez y principales exdirectivos del banco

El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, envió a prisión al ex-CEO y exvicepresidente 2° de Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú). El mismo está procesado por varios hechos punibles contra el patrimonio de la ciudadanía paraguaya e instituciones públicas y privadas.

Los demás exdirectivos de Ueno Bank que van a prisión son: Juan Manuel Gustale (presidente), Julio Daniel Rey Fernández (exvicepresidente 2°), Alejandro Gómez Abente (director titular), estos también irán al Centro Nacional de Prevenidos.

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Por su parte, los imputados Diego Fernando Duarte Schussmuller (director titular) y Miguel Ángel Almada Frutos (síndico titular), irán a la Penitenciaría “Padre Juan de la Vega” de Emboscada, conocida como Emboscada Antigua.

En cuanto a Diana Leticia Mongelós González (directora titular) y Mariana Isabel Torres Rubiani (exdirectora titular), son las únicas procesadas en esta causa que cumplirán arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica, para una mayor vigilancia en cuanto a su sometimiento de al proceso penal.

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