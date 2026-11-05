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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 13:19

Caso Ueno: juez envía a prisión a Miguel Vázquez y principales exdirectivos del banco

El ex-CEO y exvicepresidente 2º de Ueno Bank, Miguel Vázquez, y otros exdirectivos más de la entidad deben cumplir prisión preventiva, así lo resolvió el juez Rodrigo Estigarribia. En esta causa son 27 imputados por lesión de confianza, tentativa de estafa y otros hechos más.

Por ABC Color
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El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, envió a prisión al ex-CEO y exvicepresidente 2° de Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú). El mismo está procesado por varios hechos punibles contra el patrimonio de la ciudadanía paraguaya e instituciones públicas y privadas.

Los demás exdirectivos de Ueno Bank que van a prisión son: Juan Manuel Gustale (presidente), Julio Daniel Rey Fernández (exvicepresidente 2°), Alejandro Gómez Abente (director titular), estos también irán al Centro Nacional de Prevenidos.

Lea más: Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos

Por su parte, los imputados Diego Fernando Duarte Schussmuller (director titular) y Miguel Ángel Almada Frutos (síndico titular), irán a la Penitenciaría “Padre Juan de la Vega” de Emboscada, conocida como Emboscada Antigua.

Rodrigo Estigarribia, juez de garantías durante la audiencia de imposición de medidas.
Rodrigo Estigarribia, juez de garantías durante la audiencia de imposición de medidas.

En cuanto a Diana Leticia Mongelós González (directora titular) y Mariana Isabel Torres Rubiani (exdirectora titular), son las únicas procesadas en esta causa que cumplirán arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica, para una mayor vigilancia en cuanto a su sometimiento de al proceso penal.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/11/05/caso-ueno-denuncia-apunta-a-santiago-pena-y-exdirectorio-del-bcp/

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