Proponen modificar ley de Senabico para crear un fondo de resarcimiento para víctimas de Ueno Bank

El parlamentario Rafael Filizzola apuntó a establecer una serie de destinatarios para los bienes que son comisados por esa institución. “Nosotros lo que planteamos con los senadores y senadoras que firmamos este proyecto es que todo lo que sea comisado, todo el valor de los bienes que se recuperen, sea para resarcir a las víctimas de esta estafa”, afirmó.

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El cambio que pretenden implementar es que todo vaya a un fondo en lugar de dividir los bienes entre la Policía, la Senad. “Nosotros planteamos que en este caso, vaya a un fondo para resarcir a las víctimas. No hablamos solo de lo que surgirá del proceso de resolución del Banco Central del Paraguay (BCP). Acá tenemos empresas vinculadas que al principio eran 60 y ahora nos dicen que son 120. Deben tener un valor”, dijo Filizzola.

El legislador destacó que hay bienes fuera del balance y patrimonio del banco propiamente. “Hay bienes en las empresas vinculadas que en caso de que sean recuperados, nosotros consideramos que tienen que ir para un fondo que sirva para resarcir a todas las víctimas de este banco. No sabemos exactamente cuántas son las empresas vinculadas, pero esas empresas tienen un valor, por ejemplo, ITTI tiene un valor importante”, refirió el opositor.

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También se incluirá a los extrabajadores

Consultado acerca de si ese fondo también incluirá a extrabajadores de las empresas del Grupo Vázquez quienes quedaron con suspensión de contratos y sin indeminizaciones, Filizzola dijo que estos tendrán prioridad en el momento del resarcimiento. “El resarcimiento a los empleados está en la ley, así que acá no va a haber ninguna colisión”, refirió.

Aseguró que lo que quieren realizar es una reforma a la ley, agregando un artículo que establece la salvedad para este fondo. “Por eso decimos víctimas en general, tanto los ahorristas cómo los pasivos laborales, que por supuesto, tienen un privilegio. Cuando hablamos de víctimas, hablamos también de quienes fueron empleados de estas empresas y del banco mismo”, refirió.

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Cómo la ley de Senabico está enfocada en el Crimen Organizado, por eso se prioriza a estamentos que lo combaten. “En este caso estamos hablando de una situación muy particular, estamos hablando de un entramado empresarial que estafó a todo el país, y sobre todo de una situación donde muy probablemente en el banco ya hay muy poco que recuperar”, lamentó el senador.

Aseguró que si se encuentra dinero, estará en las cuentas de las empresas vinculadas o en el exterior. “Se va a tener que trabajar con cooperación internacional y vamos a tener que seguir la pista de las transferencias”, finalizó.