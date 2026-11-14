Bonos soberanos de Paraguay profundizan su caída luego de la crisis de Ueno Bank

Es de mencionar que los precios de los bonos soberanos paraguayos dependen de las tasas de interés, la percepción de riesgo, las calificaciones crediticias y el contexto económico y político. Además, existe una relación inversa entre precio y rendimiento: cuando disminuye la cotización de un bono, aumenta el rendimiento exigido por los inversionistas, y viceversa.

La evolución de los bonos soberanos de Paraguay durante noviembre de 2026 evidencia un ajuste en sus cotizaciones, en un contexto marcado por el procedimiento de resolución de Ueno Bank y la incertidumbre financiera e institucional. Los títulos negociados en los mercados internacionales registraron reducciones en sus precios y aumentos en los rendimientos exigidos por los inversionistas, particularmente en las emisiones con vencimientos más lejanos.

El comportamiento representa una señal relevante para las condiciones de financiamiento del Estado. La disminución de los precios de los bonos implica un aumento de sus rendimientos, lo que podría traducirse en mayores costos para futuras emisiones de deuda pública. Sin embargo, estos movimientos no modifican automáticamente las tasas de interés de los títulos ya emitidos a tasa fija.

De acuerdo con los registros de cotizaciones internacionales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre el 2 y el 13 de noviembre, el bono soberano con vencimiento en 2050 pasó de 85,64 a 83,08 puntos; una reducción de 2,99%. Por su parte, el título con vencimiento en 2048 disminuyó de 88,41 a 85,99 puntos; equivalente a una variación negativa de 2,74%.

Una trayectoria similar presentó el bono de 2044, cuyo precio descendió de 95,46 a 93,01 puntos; una caída de 2,57%. En tanto, la emisión con vencimiento en 2036 retrocedió de 100,23 a 98,24 puntos; equivalente a 1,99%.

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Las emisiones de menor plazo también presentaron ajustes, aunque de menor magnitud. El bono de 2031 registró una reducción de 0,85% al pasar de 97,72 a 96,89 puntos; mientras que el título de 2027 disminuyó 0,10%.

La evolución estuvo acompañada por un aumento de los rendimientos. En el caso del bono de 2050, la tasa pasó de 6,65% a 6,90%; un incremento de 25 puntos básicos. El título de 2048 presentó una variación equivalente, mientras que el bono de 2044 pasó de 6,57% a 6,83% con un aumento de 26 puntos básicos.

Los mayores ajustes en las emisiones de largo plazo responden, en parte, a su mayor sensibilidad ante las variaciones de las tasas de interés y las expectativas de riesgo. No obstante, las reducciones observadas no pueden atribuirse exclusivamente a la crisis bancaria, debido a que las condiciones financieras internacionales también influyen sobre las cotizaciones.

Revisión de Fitch añade presión al escenario

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatar que su Índice de Solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo requerido. Este acontecimiento introdujo nuevos elementos de incertidumbre sobre las perspectivas económicas y financieras del país.

Posteriormente, el 11 de noviembre, Fitch Ratings colocó la calificación soberana BB+ de Paraguay en vigilancia negativa ante posibles consecuencias de la crisis bancaria sobre las finanzas públicas, el crecimiento económico y la continuidad de las políticas económicas. La decisión representa un elemento adicional para el análisis de los inversionistas, aunque no constituye una reducción efectiva de la calificación soberana. Asimismo, Paraguay mantiene el Grado de Inversión otorgado por Moody’s y S&P.

En el mencionado contexto, el comportamiento de los bonos refleja una mayor cautela de los mercados frente a los acontecimientos recientes. La evolución de sus rendimientos dependerá de las condiciones financieras externas, la estabilidad institucional y la claridad sobre los posibles compromisos fiscales derivados de la resolución bancaria.

Por tanto, la recuperación de la confianza será relevante para contener nuevas presiones sobre el costo del financiamiento soberano y preservar condiciones favorables de acceso a los mercados internacionales de capitales.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.