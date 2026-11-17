En la noche de este martes se realizó una reunión en el salón auditorio de la municipalidad de San Lázaro donde participaron autoridades distritales, representantes del sector industrial, pobladores de la zona, entre otros.

La convocatoria se realizó para abordar la preocupante situación de la ruta PY22, tramo Concepción - Vallemí. En varios sectores de la vía se tienen peligrosos baches que ya han ocasionado numerosos accidentes.

Luego de la reunión, el intendente de San Lázaro, Carlos Robert González, dijo que se ha logrado una coordinación para los trabajos que pretenden tapar los numeroso pozos existentes en la ruta.

“Dependiendo del clima queremos iniciar lo más rápido posible, ahora - noche del martes 17 de noviembre- está lloviendo en Vallemí”, mencionó.

Lea más:Tramo Concepción-Vallemí: baches siguen ocasionando accidentes

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que funcionarios del MOPC realizarán los bacheos, en tanto que la asociación de mineros destinará dos camiones volquetes para los trabajos.

La asociación industriales aportará combustible, la Industria Nacional del Cemento (INC) designará personales para apoyar en los trabajos.

Finalmente informó que las tareas de bacheo ya se iniciaron en la zona de Concepción.