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Policiales
13 de noviembre de 2026 - 11:48

Tramo Concepción-Vallemí: baches siguen ocasionando accidentes

Hombre con sombrero y camiseta a rayas inspecciona un camión volcado en la ruta, rodeado de bolsas de cemento y vegetación densa al fondo.
Un camión volcó en la ruta PY22, en el tramo Concepción-Vallemí, a consecuencia de los baches que abundan en la zona.Gentileza

Los baches del trayecto que une Concepción con Vallemí, sobre la ruta PY22, ocasionaron un accidente que involucró a un camión. Esta vez, el percance se registró a 77 km al norte de la ciudad.

Por Aldo Rojas
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El accidente se produjo a las 07:00 de este viernes 13 de noviembre en el distrito de San Alfredo, a 77 kilómetros de la ciudad de Concepción. El conductor del camión de gran porte, Mario Céspedes Benítez (47), transportaba cemento desde Vallemí.

El chofer del camión dijo que realizó una maniobra para esquivar un bache y cayó en otro pozo, momento en el que se produjo la explosión de uno de los neumáticos.

Lea más: Ruta Concepción-Vallemí-San Lázaro: las obras que prevé la licitación de G. 820.000 millones

Ya no pudo tomar el control del camión, salió de la ruta y volcó. La carga que llevaba quedó esparcida en la zona. El camión sufrió serios daños y el chofer resultó con lesiones leves, de acuerdo con los informes.

Tramo minado de peligrosos baches

Este tramo de unos 180 kilómetros de la ruta PY22, que conecta Concepción con Vallemí, está lleno de peligrosos baches. En la zona transitan diariamente vehículos cuyos conductores se quejan de las deplorables condiciones de la vía.

Camión volcado en un camino de tierra rodeado de vegetación densa, con la carga visible en desorden y sin personas presentes.
Así quedó el camión que transportaba cemento, el chofer sufrió lesiones leves.

En una reunión realizada esta semana, las autoridades de la zona expusieron al nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, la urgente necesidad de intervenir para mejorar el tramo. Se acordó la visita del ministro a la zona para el miércoles 18 de noviembre.

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