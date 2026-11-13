Tramo Concepción-Vallemí: baches siguen ocasionando accidentes

El accidente se produjo a las 07:00 de este viernes 13 de noviembre en el distrito de San Alfredo, a 77 kilómetros de la ciudad de Concepción. El conductor del camión de gran porte, Mario Céspedes Benítez (47), transportaba cemento desde Vallemí.

El chofer del camión dijo que realizó una maniobra para esquivar un bache y cayó en otro pozo, momento en el que se produjo la explosión de uno de los neumáticos.

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Ya no pudo tomar el control del camión, salió de la ruta y volcó. La carga que llevaba quedó esparcida en la zona. El camión sufrió serios daños y el chofer resultó con lesiones leves, de acuerdo con los informes.

Tramo minado de peligrosos baches

Este tramo de unos 180 kilómetros de la ruta PY22, que conecta Concepción con Vallemí, está lleno de peligrosos baches. En la zona transitan diariamente vehículos cuyos conductores se quejan de las deplorables condiciones de la vía.

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En una reunión realizada esta semana, las autoridades de la zona expusieron al nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, la urgente necesidad de intervenir para mejorar el tramo. Se acordó la visita del ministro a la zona para el miércoles 18 de noviembre.