El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) encabezado por su titular Jorge Schreiner informó esta tarde en conferencia de prensa sobre avances del proceso de resolución de Ueno bank. En ese sentido aclararon que los activos sanos identificados hasta ahora llegan a un valor aproximado de G. 9 billones, unos US$ 1.500 millones. También hablaron de un déficit preliminar que supera de momento los US$ 1.000 millones

Este valor representa, según precisó Schreiner, el valor de carteras de créditos, inmuebles y otros valores cuantificados y verificables. Es un monto preliminar, ya que los trabajos de examinar las cuentas del banco siguen en curso.

Ante las declaraciones hoy que afirmaban la devolución total de los ahorros, aclaró que esto es, considerando que las carteras cuantificadas serían adquiridas por algunas de las entidades que participarán del proceso de licitación.

Aseguran además que en 10 días se tendría el balance concluido cerrado para iniciar justamente el proceso licitatorio con las entidades financieras que están en condiciones de adquirir la cartera.

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