Una de las principales dificultades radica en la diferencia entre tener acceso a internet y utilizar las herramientas digitales con fines productivos. Actualmente, el 83% de la población adulta de América Latina utiliza internet. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la proporción es cercana al 93%. Además, la conectividad todavía tiene una incidencia limitada en la transformación de las actividades económicas y los servicios públicos. Aunque buena parte de la población utiliza redes sociales y realiza búsquedas cotidianas, el aprovechamiento de estas tecnologías en procesos más complejos continúa rezagado.

Esta brecha también se observa en la gestión de los gobiernos. Apenas el 26% de los adultos de la región interactúa en línea con el Estado para realizar trámites, frente al 70% en los países de la OCDE. En muchos casos, la digitalización permitió trasladar procedimientos a plataformas electrónicas, pero no modificó los sistemas internos ni la coordinación entre instituciones. En materia tributaria, por ejemplo, el 89% de las declaraciones de impuestos se presenta por medios electrónicos, aunque solo el 48% de los países ofrece formularios prellenados con información automática de terceros.

En el ámbito social, si bien el 83% de los beneficiarios recibe transferencias monetarias en cuentas digitales, un 43% de los países dispone de registros sociales dinámicos.

En el sector privado se observa una situación similar. El gasto en software de América Latina y el Caribe equivale al 0,19% del PIB, muy por debajo del 1,26% de Estados Unidos y del 0,44% de la OCDE. Si bien el 83% de las microempresas utiliza servicios de almacenamiento en la nube, solo el 37% incorpora herramientas avanzadas de análisis de datos. En las grandes empresas, esta proporción alcanza el 74%. Adicionalmente, la adopción de inteligencia artificial generativa muestra diferencias entre experimentación e integración efectiva. El 63% de las empresas declara haber probado estas herramientas, pero solo un 11% las incorpora de forma profunda a sus procesos operativos. Por su parte, el 28% utiliza aplicaciones genéricas sin adaptaciones a sus necesidades.

Las dificultades para avanzar hacia una mayor integración tecnológica responden, en parte, a las características del tejido empresarial. Las herramientas digitales requieren inversiones complementarias, capacidad de gestión y cambios en la organización del trabajo para generar mejoras sostenidas. En América Latina, las empresas con menos de cinco trabajadores concentran el 57% del empleo, versus menos del 5% en Estados Unidos. Esta estructura limita la capacidad de muchas unidades productivas para financiar nuevas tecnologías y desarrollar las habilidades necesarias para aprovecharlas. A ello se suma una informalidad laboral superior al 50%, que dificulta la incorporación de trabajadores a procesos formales de innovación, y las diferencias en el acceso y uso de las nuevas herramientas según el nivel educativo, ya que el 62% de los adultos con formación universitaria utiliza inteligencia artificial generativa, frente al 30% de quienes cuentan con educación secundaria.

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Frente a este escenario, el BID plantea que la transformación digital requiere mucho más que ampliar la conectividad o facilitar el acceso a nuevas aplicaciones. Los gobiernos deben fortalecer la infraestructura pública digital mediante sistemas de identidad unificada, plataformas de pago interoperables y mecanismos para compartir información entre instituciones. Asimismo, resulta necesario simplificar los trámites administrativos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de capacidades gerenciales y tecnológicas.

La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia de las economías, pero sus beneficios no se producen de manera automática. Para aprovecharlos, América Latina necesita acompañar la incorporación de tecnología con mejoras en la educación, la organización empresarial y la gestión pública. De lo contrario, el mayor acceso a herramientas digitales no será suficiente para modificar la trayectoria de bajo crecimiento que caracteriza a la región.

*Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones