El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó G. 6.250 millones al noveno y último grupo de beneficiarios del Calendario 2026 de Víctimas de la Dictadura, conforme a la Resolución MEF Nº 194/2026.

Para este desembolso, la institución procesó la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) correspondiente a 113 beneficiarios. Los pagos se efectuaron a través de la red bancaria del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Con esta transferencia, el monto total destinado a indemnizaciones durante el ejercicio fiscal 2026 asciende a G. 35.625.960.645. Los recursos corresponden a víctimas directas de la dictadura, así como a sus hijos y herederos.

Indemnizaciones del MEF: ¿dónde y cuándo cobrar?

Los beneficiarios que no cuenten con una tarjeta de débito activa del BNF deberán acudir personalmente a la sucursal de Lambaré el lunes 23 de noviembre de 2026, desde las 09:00.

La entidad bancaria está ubicada sobre la avenida Cacique Lambaré casi Juana de Lara. Para recibir el pago, será obligatorio presentar la cédula de identidad civil vigente.

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En cambio, quienes ya dispongan de una tarjeta de débito activa del BNF y tengan cuentas habilitadas por el MEF para otros beneficios recibirán el dinero directamente en sus cuentas, sin necesidad de acudir al banco.

MEF: 40 beneficiarios aún no pueden recibir sus indemnizaciones

El MEF informó que otros 40 beneficiarios permanecen pendientes de pago debido al vencimiento de sus documentos de identidad o a la falta de actualización de documentos extranjeros.

Para acceder a las indemnizaciones, estas personas deberán presentar copias legibles y autenticadas de sus documentos vigentes. En el caso de documentos extranjeros, deberán estar actualizados y debidamente apostillados, según corresponda.

La documentación debe entregarse en la oficina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE), ubicada en Estrella Nº 345 casi Chile, edificio Citycentro, quinto piso.

Una vez cumplidos estos requisitos, podrá continuar el proceso de habilitación de las cuentas bancarias para recibir los recursos.

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¿Cómo consultar sobre las indemnizaciones a víctimas de la dictadura?

El MEF recordó que todos los servicios de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado son gratuitos.

Las consultas pueden realizarse al teléfono (021) 328-8433 o al (0981) 550-450, línea habilitada exclusivamente para mensajes de WhatsApp. El horario de atención es de 07:00 a 13:00.

También está disponible el correo electrónico code_indemnizaciones@mef.gov.py.