NOTICIA EN DESARROLLO
27 de noviembre de 2026 - 10:30
Alliana nombra a nuevo presidente de Conatel
Miguel Carbini Martínez es el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El mismo reemplaza a Juan Carlos Duarte, quien deja el cargo tras meses de cuestionamientos por la adjudicación de frecuencias para internet 5G en Paraguay a empresas vinculadas al Grupo Vázquez.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Lo
más leído
del día
01
02
Lambaré: disparan al menos 11 veces contra el vehículo de un empresarioVer más
04
Libertad se sube al podio goleando a un pálido Cerro PorteñoVer más