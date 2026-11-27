Miguel Carbini Martínez es el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El mismo reemplaza a Juan Carlos Duarte, quien deja el cargo tras meses de cuestionamientos por la adjudicación de frecuencias para internet 5G en Paraguay a empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.