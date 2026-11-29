El Black Shopping Weekend comenzó el último viernes con descuentos y promociones en cerca de 20 centros comerciales de Asunción, Central y el interior del país.

El Black Shopping Weekend que se desarrollará hasta hoy busca incentivar las compras en un contexto de menor movimiento comercial y de preocupación por el consumo, explicó el vicepresidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), Jorge Mendelzon.

Añadió que el sector tiene altas expectativas y decidió trabajar “con más fuerza” para ofrecer alternativas a los consumidores y recuperar el entusiasmo de los compradores.

Comentó que las distintas tiendas adheridas ofrecen descuentos y promociones según el tipo de artículos. Entre las opciones hay productos para el hogar, gastronomía, electrónica, prendas de vestir y otros rubros.

“Varios comercios participan de la iniciativa, más ahora que la gente está preocupada tras los últimos acontecimientos que sacudieron al país. Ya veníamos con una situación algo ralentizada, las cosas no venían fáciles, pero este golpe final con la caída de Ueno Bank fue un golpe muy duro”, dijo.

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Ante este escenario, señaló que “más que nunca es momento de trabajar para que el comercio vuelva a tener movimiento, preparar ofertas y entretenimiento para los compradores”. Instó a aprovechar las promociones para adelantar las compras de fin de año.

Cuotas sin intereses y beneficios bancarios

Además de los descuentos, los consumidores accederán a beneficios de entidades bancarias, según la tarjeta y el centro comercial. Mendelzon comentó que algunos bancos y financieras ofrecerán cuotas sin intereses, para “reflotar y reavivar el consumo”.

“Será una excelente oportunidad para dar motivos a que la familia llegue a los shoppings. También estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para recuperarnos no solo de la caída de la cantidad de gente que está concurriendo a los centros comerciales, sino también del desplome de las ventas”.

Centros que participan del Black Shopping Weekend

Un total de 20 centros participan con ofertas y promociones: Mariscal, Paseo La Galería, Pinedo Shopping, Shopping del Sol, Villamorra Shopping, Shopping Multiplaza, San Lorenzo Shopping y Fuente Shopping de Salemma. También el Shopping Mariano, Mall Excelsior, Paseo Alameda, Paseo 1811, Century Plaza Lambaré, Paseo Vía Allegra, Plaza Madero, Plaza Norte, Estación Los Jardines, Distrito Perseverancia, Costanera Shopping y Shopping Dubái.

Aparte de la campaña de los centros comerciales, otras tiendas y cadenas de electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar también se suman a la temporada de descuentos por el Black Friday que se celebró el último fin de semana.

Reponen solo los productos necesarios

El presidente de la Capro, Rodrigo Rivarola, advirtió que la crisis de Ueno Bank sigue repercutiendo en la actividad comercial, que obliga a los comercios a limitar sus compras. Pese a la cautela, el sector espera que el pago de aguinaldo reactive las ventas en diciembre.

La crisis de Ueno Bank se percibe en la actividad comercial, con ventas aún cautelosas y consumidores que priorizan productos básicos, indicaron en la Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (Capro).

Rodrigo Rivarola señaló que una de las principales consecuencias de la crisis de Ueno Bank es la “falta de dinero en las calles”.

Explicó que muchos comercios quedaron con sus fondos retenidos, lo que frena la compra de mercaderías para reponer sus estanterías y stocks.

Agregó que en la primera semana de noviembre las ventas cayeron con fuerza, pero que, a medida que devolvieron los ahorros a la gente, el consumo básico comenzó a recuperarse. Sin embargo, reconoció que persiste mucha prudencia en las compras de los comercios, que solo reponen lo estrictamente necesario.

“Diciembre siempre es el mejor mes del año. El pago del aguinaldo, creemos, ayudará a mover el mercado, aunque sabemos que será un cierre de año más moderado, prudente y con mucha búsqueda de precios bajos y ofertas”, dijo.

Los más golpeados

Rivarola mencionó que se frenaron considerablemente los eventos y la compra de ciertos productos que no forman parte de la canasta básica. Destacó que los más golpeados inicialmente fueron los comercios de barrio, despensas y mercados, porque sus clientes manejaban dinero del día a día a través de Ueno Bank.

La gente no deja de comprar alimentos, artículos de limpieza, pero cuida mucho más cada guaraní, explico.