Festival Mundial del Arpa, sin fondos para su 14° edición

“Nunca fue fácil, pero esta vuelta no tenemos respuesta a las gestiones realizadas por el ministro de Cultura (Rubén) Capdevila y por mí misma. Resulta que no tenemos la disponibilidad de recursos para realizar el festival este año”, expresó Scappini en el programa “Tal como es”, en conversación con Yehimy Alison. “No tenemos tampoco noticias alentadoras para decir que sí, que en algún momento se van a liberar esos fondos”, acotó.

Scappini agregó que nunca fue fácil conseguir presupuesto y que, en el año 2018, lograron que el festival sea incluido dentro de la partida correspondiente a la Secretaría Nacional de Cultura. “El primer año hicimos bien, el segundo año con muchas dificultades, el año pasado, pero al final se liberaron los fondos; pero este año, no”, expresó.

Añadió que la SNC sufrió varios recortes en su presupuesto, lo que afectó también al festival. “La explicación que me da el ministro Capdevila es que se hicieron muchos recortes al presupuesto de Cultura en general, y le tocó al festival. Entonces él está haciendo también gestiones para la ampliación presupuestaria pero me ha pedido los informes acerca del alcance, de todo lo que es el festival. Hemos presentado los informes, pero la noticia que tengo es que no le convenció al ministro Llamosas”, detalló Scappini, haciendo referencia al titular del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas.

“El año pasado se ha declarado de interés nacional el Festival Mundial del Arpa por el Senado, pero este año no tenemos el presupuesto”, lamentó la directora de evento.

Detalló además que el festival propone, a lo largo de seis días, charlas y conciertos presentando en escena a unos 180 músicos, entre ellos 6 a 8 invitados internacionales. Igualmente, involucra a unas 80 personas en el área de producción. El año pasado, debido a la pandemia, el evento fue realizado de forma híbrida con conciertos en vivo desde varios espacios como el Teatro del Centro Paraguayo Japonés, la Manzana de la Rivera y el estudio Spirit & Sound, pero transmitidos a través de internet.

Scappini comentó además que el festival estaba previsto para la primera quincena de septiembre, exclusivamente con artistas locales. Añadió que podrían postergarlo, ya que tienen el programa preparado, pero hasta ahora encuentra respuestas en las autoridades. “No tengo respuesta, no puedo pensar qué puede ser”, añadió.

Confirmó además que el arpa paraguaya será protagonista del Festival Arpas al Fin del Mundo que se llevará a cabo en Chile, organizado por el músico chileno Cristian Rodríguez, que años atrás estuvo en el Festival Mundial del Arpa.

A este reclamo por la falta de recursos también se sumó la senadora Esperanza Martínez, a través de su página de Facebook, comentando acerca de la realización del festival chileno y la situación que afecta localmente al Festival Mundial del Arpa, a 15 años de haberse iniciado.