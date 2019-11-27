Exhiben afiches del Premio Matisse

Esta exposición se realiza con el fin de visibilizar la historia del Premio Henri Matisse a través de los trabajos de Prieto y apreciar la evolución de los pósters en 21 años.

Celeste Prieto es arquitecta. Comienza su actividad en el mundo de la gráfica durante sus estudios universitarios desarrollando trabajos para movimientos estudiantiles, educación cívica y la lucha contra la dictadura.

Desde 1989 diseña para la defensa de los derechos de la mujer, los trabajadores, los niños y las etnias del Paraguay. Paralelamente incursiona en la gráfica del mundo cultural. En 1994 crea “Celeste Prieto Diseño“, su actual empresa, en la que desarrolla trabajos de comunicación visual en el ámbito nacional e internacional.

Desde 2008, forma parte del Comité Asesor de la Bienal Iberoamericana de Diseño con sede en Madrid. En 2012 fue seleccionada para participar como uno de los 30 diseñadores de Glob ALL MIX - 30 pósters para un mundo sustentable.

En 2015 crea “la fe” un espacio complementario al académico universitario y profesional en el que se genera un intercambio de ideas sobre la comunicación visual a partir de la relación forma- emoción (fe).