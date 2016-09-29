Artes y Espectáculos
28 de septiembre de 2016 - 22:09

Julio Iglesias está de regreso

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
El cantante español Julio Iglesias actuará el próximo sábado 15 de octubre en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Las entradas estarán en venta a partir de hoy por Red UTS con precios que oscilan entre G. 150.000 y 1.100.000.

Luego de seis años retorna Iglesias a Paraguay, en un show producido por Fénix Entertainment y RPM Producciones.

Julio Iglesias, con más de 40 años de trayectoria, está en el Libro Guinness de los Récords por ser el artista latino que más discos ha vendido en todo el mundo. Ha sido acreedor de 2.600 discos de platino y oro. Además, ha ofrecido más de 5.000 conciertos en vivo en 600 ciudades de todo el mundo y lo han visto en directo más de 60 millones de personas.

El cantante madrileño, que cumplió 73 años el pasado viernes 23, lleva vendidos más de 300 millones de copias de sus ochenta discos editados, lo que lo convierte en el artista hispanohablante con más discos vendidos en la historia.