Libro “Paraguay 1900” propone recorrido visual

El material, elaborado por el periodista Javier Yubi, contiene vistas de barrios, escenas de mercados, viajes en barco, estaciones de trenes, carreras de caballo, explotación de la industria agrícola y ganadera, entre otras postales de ciudades paraguayas entre 1900 y 1906.

Además de imágenes de Asunción, el libro-álbum contiene paisajes de Villarrica, Areguá, Concepción, Paraguarí, San Lorenzo, San Antonio, Villeta, San Bernardino, Puerto Risso y Luque.

La presentación del material, editado por Servilibro, estará a cargo de la politóloga e historiadora Milda Rivarola.

“Paraguay 1900” contiene 132 páginas con impresión color en tamaño 25 x 25 centímetros, con tapa dura y sobrecubierta, las cuales fueron diseñadas por Celeste Prieto, según detalló el autor.

Durante el acto, también se realizará la presentación de la reedición del libro-álbum “La guerra grande. Imágenes de una epopeya”, que también forma parte de la colección de Yubi.

El material, impreso en papel ilustración mate y tapa dura, presenta un acervo de fotografías originales de la Guerra de la Triple Alianza, ocurrida entre los años 1865 y 1870.

El libro presenta, entre otras imágenes, los campos de batalla en Paraguay en el año 1866, el bombardeo de Paysandú, los efectos de las bombas en el Palacio de López, las ruinas de Humaitá y retratos de los protagonistas de la guerra.

El Centro Cultural de la República “El Cabildo” está situado en Avda. de la República casi Chile.