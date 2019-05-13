“Pretextos” en la galería del CCPA

Con “Pretextos” se expondrán las obras de doce creadores: seis poetas y seis artistas visuales.

Los poetas utilizan la palabra como expresión y los artistas visuales lo interpretan mediante diferentes elementos como color, formas y texturas. El lector-observador lo imagina, convirtiéndose así en una tercera forma de expresión.

El arte y la poesía se recrean, se entrelazan las palabras y las formas, dejando entrever la infinita creatividad.

Con dicho concepto la muestra, bajo la coordinación de Cristina Paoli, expone el trabajo de los siguientes creadores: Elvio Romero, en la interpretación de Mónica González; Jacobo Rauskin, por Renatta Ávila; Elsa Wiezell, por Carlo Spatuzza; Shirley Villalba, por Osvaldo Camperchioli; Lourdes Espínola, por Celso Figueredo, y Esteban Cabañas, por Paoli.

La muestra, inspirada en la iniciativa de la crítica peruana Vicky Torres, estará hasta el 24 de mayo.