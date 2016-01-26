Deportes
25 de enero de 2016 a la - 22:01

Paola Ferrari pasa gran momento en Zaragoza

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Paola Ferrari está teniendo otra gran temporada en la principal liga de básquetbol de España. Ahora milita en el Mann Filter de Zaragoza.

El principal periódico aragonés le dedicó una nota especial, catalogando al ala guaraní como referente del team auriverde. El equipo está en tercera posición tras vencer al CB Islas Canarias, por 73-69, con gran performance de la paraguaya, excapitana de la selección nacional. “Pao” anotó 24 puntos, captó 8 rebotes y realizó 5 asistencias.

Paola jugó aquí en el primer torneo del año pasado en Sol de América, con el que conquistó el título de manera invicta. El cuadro azul también había reforzado con la española Gabriela Ocete, compañera de equipo de Paola en el Mann.

Por otra parte, los torneos locales de la CPB arrancan en marzo.