“Visión” de Giuzzio sobre inseguridad no da esperanzas a la población

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, declaró que, ante el avance del sicariato en nuestro país y el deterioro de la seguridad pública, no tiene “una visión tan fatalista de los hechos”. Mientras, la gente ya está combatiendo la inseguridad en las puertas de sus casas. El ministro parece tener dos ideas absolutamente erróneas: la de que la gente debe resignarse a la situación y la de que la situación es una suerte de destino necesario o manifiesto de nuestro país. Pero la inseguridad no es el destino necesario o manifiesto de ninguna sociedad y, ciertamente, no lo es de la paraguaya. La inseguridad es el resultado lógico de malas políticas del Gobierno en la materia, coadyuvadas por un Ministerio Público y una Justicia inoperantes y débiles, lo que los convierte en cómplices de la delincuencia.