Autoridades inútiles o cómplices fogonean el crimen organizado

El cuádruple homicidio cometido en Pedro Juan Caballero muestra que el Estado no puede vencer al crimen organizado, porque está sumido en la corrupción más espantosa. El asombroso hecho de que las víctimas hayan sido acribilladas con balas de la Dimabel, dependiente del Comando de las Fuerzas Militares, ya bastaría para volver a advertir el grado de podredumbre del aparato estatal. A ello se agrega que el presunto autor intelectual, el narcotraficante Faustino Ramón Aguayo, estaba alojado en una celda “vip” de la cárcel pedrojuanina, a donde fue enviado para que pueda ser atendido por su médico particular. Un avión fue robado en Foz de Iguazú y con él otro en nuestro Chaco, pero no se puede hacerles seguimiento porque la Dinac carece de radares. Estos y otros acontecimientos muestran que, en buena medida, las fuerzas del orden público son meras espectadoras, y no solo por incapaces, sino también porque están contaminadas.