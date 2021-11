Demagogia y déficit fiscal fuera del control

Cualquiera sea el presupuesto que se termine aprobando en el Congreso para 2022, el Estado paraguayo se encamina a su décimo año consecutivo de déficit fiscal acumulativo, funesto proceso que se inició con el aumento salarial indiscriminado del 38% a los funcionarios públicos en 2012 y que no se detuvo nunca más. Durante un tiempo el déficit se mantuvo contenido dentro del tope del 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal, pero desde que se desbordó en 2019, en el primer año de mandato de Mario Abdo Benítez, se ha salido completamente de control. Los que crean que esto no tendrá consecuencias, o que no les afectará directamente, están muy equivocados.