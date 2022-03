Tremenda crisis en el IPS a la vuelta de la esquina

Según los más recientes cálculos actuariales del Instituto de Previsión Social, que datan de 2021, si no se hacen reformas y no se toman las medidas necesarias para garantizar, o al menos ampliar, la sostenibilidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, las personas que empiezan a trabajar en esta época se encontrarán con que, después de toda una vida laboral de aportes, no habrá un centavo para ellas a la hora de retirarse. El flujo de caja del fondo entrará en saldo rojo en 2038 y las reservas técnicas se agotarán en 10 años más, 20 en el mejor de los casos. La brecha se ha achicado pronunciadamente y todo indica que el agravamiento tenderá a acelerarse.