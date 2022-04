La tarifa de Itaipú es lo de menos

La reivindicación paraguaya en Itaipú no es la tarifa, como parece haberse instalado. Es importante entenderlo y es peligroso que la opinión pública tenga una idea errónea de lo que está verdaderamente en juego en este proceso de negociación, porque ello podría hacer poner el foco en lo secundario y no en lo principal, y podría alentar y fortalecer posiciones demagógicas o maniqueístas que pueden sonar bien y ser políticamente atractivas, pero que no contribuyen con el interés nacional.