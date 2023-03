Los “polibandis” deben ir a la cárcel y no a otro destino para delinquir

La tremenda corrupción policial es un tema de nunca acabar, pues nadie se atreve a tomar las medidas saneadoras que acaben con la trágica paradoja de que la delincuencia esté enraizada en el órgano que debe preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y de sus bienes, prevenir e investigar los delitos y ejecutar los mandatos de la autoridad competente. Es deplorable que los sucesivos comandantes de la Policía Nacional no hayan creído que ella debe empezar por prevenir la comisión de hechos punibles dentro de sus propias filas. El reciente caso de “clonación” de documentos de vehículos ha ocasionado el traslado de efectivos a otras unidades, lo cual no es un buen síntoma, pues si alguno de ellos estuviera involucrado en el caso, no se estaría haciendo otra cosa que expandir el territorio para los “polibandis”.