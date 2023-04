Miserable impunidad ante inconductas públicas

La Secretaría de Estado de Tributación halló indicios de lavado de dinero en el patrimonio del exconcejal municipal y actual candidato a senador Luis Paciello y la respuesta del afectado es que “no es pecado tener plata”. Por otra parte, un tribunal absolvió al exdiputado y exministro del Ejecutivo Dany Durand, procesado por falsa declaración jurada de bienes. El tribunal alega a favor del procesado de que nadie está obligado a declarar en su contra, recurso, en realidad reservado, para los casos de declaración indagatoria, no así en la declaración jurada de bienes, requisito ineludible para quienes ejercen la función pública. Estas insólitas reacciones constituyen una burla a las leyes vigentes y a las instituciones creadas para controlar y evitar los abusos de poder, tratando, a la vez, de poner freno a los incontenibles casos de corrupción. Con estos dos casos, una vez más, se pone en evidencia que no existe situación que no encuentre arreglo en los vericuetos de la burocracia, siempre y cuando se trate de corrupción en que estén implicados políticos influyentes, inclusive de bajo rango.