La inseguridad es acuciante y no una mera “percepción”

Este no es el primer Gobierno –ni seguramente será el último– que apenas sube y sus integrantes proclaman que la inseguridad ha bajado. Ello ha de ser porque las autoridades que asumen se ven beneficiadas con vehículos y guardias, mientras el común de las familias teme enviar a sus hijos a la cercana despensa del barrio apenas se pone el sol. Por eso resulta chocante que las autoridades repitan que la inseguridad es apenas una “sensación” y que los delitos han disminuido. Si todas las veces que nos repitieron eso fueran verdades, a esta altura ya no habría delincuencia. Pero, lamentablemente, no es así.