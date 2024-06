Se sabe quiénes causan “dolores” a usuarios del transporte, pero no se les aplica la ley

El Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) levantó su ilícita amenaza de paro entre el 11 y el 13 de junio, luego de que el Gobierno se haya obligado a entregar los subsidios pendientes y a concluir dentro de tres meses unos estudios que les aseguren un aumento del lucro empresarial. No obstante, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, anunció esta semana que “continuarán los dolores de los usuarios”, mientras la cuestión de fondo no sea resuelta mediante una futura ley de reforma del transporte público. Se sabe así quiénes ocasionan tales “dolores”, pero no se les aplica la ley.