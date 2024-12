Los angurrientos devoradores de la dignidad

El pasado jueves, 27 angurrientos senadores aprobaron el Presupuesto General de la Nación con las modificaciones introducidas por las comisiones bicamerales para asegurarse un autoaumento de 6 millones de guaraníes que ingresarían como gastos rígidos para incrementar sus ya inflados salarios. El texto final pasa nuevamente a la Cámara de Diputados, donde nos encontraremos con otros angurrientos similares, y como si fuera poca la desvergüenza, el presidente Santiago Peña ya adelantó que no vetará la ley una vez sancionada, es decir, el “aumentazo de la vergüenza” lastimosamente va camino a concretarse, a costa de los reclamos populares de todos los sectores de la sociedad. Este hecho no solo genera impotencia en una sociedad que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, sino que produce indignación y promueve la crispación social. Ese pueblo hambreado, despojado de igualdad de oportunidades y gobernado por una casta de angurrientos es quien debe pagar los lujos y beneficios políticos de nuestros legisladores.