El cartismo contra los asuncenos

Según el informe que presentó obligado por un recurso de amparo basado en la ley de acceso a la información pública y transparencia gubernamental, la deuda de la Municipalidad, en su mayor parte bajo la gestión de Nenecho, supera los 755.000 millones de guaraníes solo de capital, a los que hay que sumar los intereses. La comuna también tiene deudas con bancos de plaza por un monto cercano a los G. 200.000 millones, por lo que, al sumarlas tenemos un monto que trepa al equivalente a casi US$ 250 millones. Pero bien sabemos que este no es el primer caso de supuesta mala utilización de recursos que se le imputa; ya en época de pandemia y alegando emergencia por covid, había realizado compras directas de productos al parecer sobrefacturados y que encima no habrían sido entregados en su totalidad. Por tal motivo, el jefe municipal se encuentra imputado junto con otros 21 colaboradores, por los hechos de lesión de confianza y asociación criminal. No obstante, sigue ejerciendo su cargo y generando presumiblemente perjuicios irreparables a la comuna y al bolsillo de todos los asuncenos.

Como la vergüenza no es una de las cualidades del intendente capitalino, según un informe de la Contraloría General, el mismo había recurrido a un procedimiento ilegal para desviar 500.000 millones de guaraníes de bonos emitidos para obras al pago de salarios y gastos operativos. Es decir, el descalabro financiero generado por el actual jefe municipal cartista afectará la gestión de su sucesor, que deberá enfrentar enormes problemas financieros para honrar las deudas asumidas por él. Mientras tanto, la ciudad se cae a pedazos, con plazas abandonadas, calles salpicadas por baches y sin señalización, basuras, veredas rotas y otros “adornos” en una capital completamente abandonada.

Pero al sector del partido de Gobierno al cual pertenece el intendente, Honor Colorado, o cartismo como se lo conoce, pareciera no importarle que estos hechos le salpiquen, con tal de salvar al amigo y darle su respaldo ante las críticas que arrecian contra su gestión. Tal es así que durante una entrevista por radio Ñandutí al intendente donde estaba siendo justamente interrogado sobre los cuestionamientos mencionados, recibió una llamada en directo de parte del senador Antonio Barrios (ANR, cartista), para expresarle públicamente el apoyo de su líder, el expresidente de la República y titular de la ANR, Horacio Cartes. A estos políticos al parecer les tiene sin cuidado que la sombra de la corrupción sobrevuele el accionar de Nenecho, debido a que las posibles inversiones en obras, y en consecuencia creación de numerosos puestos de trabajo, no se produjeron porque el dinero se desvió a gastos corrientes, lo que está prohibido, según la Contraloría General de la República.

Los chats del ahora ya fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, del mismo sector colorado, demuestran cómo impactan en las decisiones de las autoridades de los tres poderes las recomendaciones de altos personajes, muchas veces acompañadas de suculentos aportes económicos. Nadie puede desconocer la importancia que ha de tener un apoyo explícito de un personaje de gran poder económico y político como Horacio Cartes, desde cuyo “quincho” inclusive se toman decisiones que tienen sesgo gubernamental –como el anuncio relacionado a los enfermos del cáncer–, para un personaje como Nenecho cuya gestión despierta serias sospechas, y, lo que es más importante, afecta el bolsillo de centenares de miles de contribuyentes asuncenos.

Atendiendo las circunstancias, no puede dejarse de pensar que un apoyo como el recibido por el impresentable intendente por parte del cartismo constituye un implícito golpe a los vecinos de nuestra capital.

Recordemos que uno de los siete puntos que figuran en el comunicado emitido tras la “Cumbre de poderes” convocada por el presidente Santiago Peña fue “asumir el compromiso de reafirmar, dentro del marco de la independencia de poderes y órganos, que las instituciones republicanas funcionarán cada una en su ámbito, para que los hechos denunciados sean esclarecidos y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”. Entonces, cabe la pregunta: ¿seguirán protegiendo a Nenecho ante las desvergonzadas evidencias de corrupción y despilfarro, o serán consecuentes con el compromiso asumido?

La intromisión del poder político, con mayoría parlamentaria e influencia en los órganos de justicia, compromete seriamente una investigación independiente. Si Horacio Cartes y su movimiento político no le sueltan las manos a Nenecho, poco o nada podemos esperar de la Justicia, para mal de los asuncenos, endeudados hasta el cuello por las próximas décadas.