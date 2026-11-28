Apenas comienza la temporada de lluvias, y las fuertes precipitaciones caídas la semana anterior en el Alto Paraguay, sobre todo en Puerto Casado, obligaron a muchas familias a refugiarse en albergues precarios o en viviendas de familiares y amigos. El jefe comunal Domingo Vera (ANR, cartista) dijo que la situación era alarmante, pues la gran mayoría de los pobladores se dedica a tareas rurales, impedidas por las inundaciones. El intendente pidió a la Secretaría de Emergencia Nacional que provea de alimentos y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como a las Fuerzas Armadas, que reparen los caminos, porque los más de ocho mil casadeños estarían aislados: una penosa experiencia que suelen compartir los habitantes de todo el departamento, el más pobre del país.

En septiembre último, Santiago Peña –hoy considerado presunto jefe de una asociación criminal, según el Ministerio Público– afirmó con todo descaro cuanto sigue: “Yo a nadie mentí en los 17 departamentos, todo lo que prometí estoy cumpliendo ciento por ciento” .Y bien, entre las grandes víctimas de sus repetidos engaños figuraron los pobladores del Alto Paraguay, a quienes anunció falsamente, ¡en cinco ocasiones!, que asfaltaría los caminos del departamento. Su última mentira data de hace poco más de un año, cuando prometió al gobernador Arturo Méndez (ANR) que se asfaltarían los caminos para “conectar al Paraguay con el Alto Paraguay”, como si se tratara de un suelo extranjero. Lo cierto es que, en efecto, se trata de una circunscripción territorial que de hecho está desconectada del país.

Como la última promesa del exjefe de Estado fue de nuevo incumplida, incluso las lluvias ligeras siguen impidiendo la comunicación terrestre, afectando gravemente la economía, así como la salud y la educación públicas. Por cruzar el extremo sur del departamento, la pavimentación de la Ruta Bioceánica no incidiría en el bienestar de la gran mayoría de la población, salvo que, a un costo de 200 millones de dólares, se asfalte el camino que la une con Fuerte Olimpo o al menos hasta Toro Pampa: aún falta la fuente de financiación, lo que sin duda se trata de una carencia relevante.

El nuevo jefe del Poder Ejecutivo hizo bien en hablar de austeridad, empezando por casa: “Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales”. Con toda certeza, hay muchísimos gastos superfluos que eliminar no solo en el Palacio de Gobierno, sino en toda la administración central. Reunido con sus ministros, Pedro Alliana habló de “cero tolerancia a la corrupción”, una frase que suelen emplear los gobernantes al comenzar sus funciones, pero que queda por el camino. Si al recorte de gastos superfluos se agregara la honestidad en la gestión pública, se podrían liberar fondos para atender no solo la salud pública, sino también la infraestructura vial, empezando por la del marginado Alto Paraguay.

La carencia de rutas asfaltadas no es el único drama de este departamento. Según su gobernador, allí también falta agua potable y la energía eléctrica es inestable. Santiago Peña mentía sin rubor, burlándose de nuestros compatriotas del extremo norte del país. Pedro Alliana debe prestarles la atención que merecen. El 28 de octubre, el entonces vicepresidente de la República recibió a una delegación del Alto Paraguay, encabezada por el gobernador; escribió que hablaron sobre todo de las familias afectadas por las intensas lluvias y que “¡Alto Paraguay cuenta con todo nuestro apoyo!”. Habrá que ver si ese apoyo se hace realidad. Por de pronto, es necesario que el nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja, se muestre mucho más interesado por la suerte del departamento que su fracasada antecesora. Lo mismo se espera de quienes dirijan otras entidades prestadoras de servicios públicos.

Urge que el departamento no siga abandonado, porque también sus habitantes tienen derecho a una vida digna: no son paraguayos “de segunda”, a los que se puede mentir con desparpajo, como lo hizo el hoy recluido en Viñas Cue. Ojalá que, en verdad, el Alto Paraguay cuente con todo el respaldo, no solo de Pedro Alliana, sino también del Congreso, para que el Presupuesto incluya los fondos a invertir para mejorar la calidad de vida de la población.

Ya es tiempo de empezar a poner fin al calvario de esos compatriotas, también en virtud del principio de igualdad de oportunidades. En general, sus condiciones de vida son inferiores a las de los pobladores del resto del país: es necesario que sean rescatados de la pobreza generada por el aislamiento, causado menos por la geografía que por la indiferencia de los Gobiernos.