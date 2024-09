Ellos también son víctimas

Un caso que tomó relevancia es el que involucra al conocido actor Kevin Spacey, ganador de dos Óscar. Está acusado no solo de haber acosado y abusado hace años a dos actores jóvenes, menores de edad en el momento de los hechos, sino también de acosar en el set de la serie “House of Cards”, de la que era la estrella antes de ser despedido por este caso. Scotland Yard abrió una investigación sobre denuncias de abuso sexual y varios casos de acoso en el teatro londinense The Old Vic, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.

En el mundo del modelaje también existe una “epidemia”, según denuncia de una abogada junto a dos exmodelos que dicen haber sido abusados sexualmente por el famoso fotógrafo de modas Bruce Weber, Conocido en todo el mundo por sus fotos de jóvenes en poses sexys.

Weber es el segundo gran fotógrafo de modas acusado de acoso y abuso sexual, después de Terry Richardson. (AFP)