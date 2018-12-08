Muere a los 95 años el ex presidente de Colombia, Belisario Betancur

Betancur falleció ayer en Bogotá a los 95 años de edad, la mayor parte de ellos dedicados a la política, el periodismo y la cultura, esta última su gran pasión. Nacido el 4 de febrero de 1923 en Amagá, municipio minero del departamento de Antioquia (noroeste), Betancur, del Partido Conservador, siempre se sintió orgulloso de su origen humilde, aún en los tiempos como presidente (1982-1986).

Como muchos campesinos de su tierra acudió a la escuela en la aldea de El Morro de la Paila y luego consiguió una beca en el Seminario de Misiones de Yarumal. Se graduó de bachiller en 1941 y de doctor en Derecho y Economía en 1947, con la tesis “El orden público económico”, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Años después recibió el grado de Doctor Honoris Causa en Humanidades de las Universidades de Colorado y Georgetown (EE.UU). Poco hacía pensar que este hijo de una numerosa familia, que recibió su nombre en honor de un general del emperador Justiniano, pudiera labrar un camino que le llevaría a la Casa de Nariño, sede presidencial.

En 1945 comenzó su carrera política como diputado en la Asamblea de Antioquia (1945-1947) y posteriormente fue miembro de la Cámara de Representantes. Su primer cargo de Gobierno lo ocupó en 1960, cuando fue ministro de Educación bajo la presidencia del liberal Alberto Lleras Camargo, y también fue titular de Trabajo de 1962 a 1963 con el conservador Guillermo León Valencia.

En el periodo 1975-1977 vivió uno de los grandes hitos de su vida al ser enviado como embajador a España, un país con el que creó un vínculo especial que duró hasta su muerte y en el que tuvo ocasión de ver de primera mano el comienzo de la transición a la democracia.

A su regreso a Colombia fue candidato a la Presidencia, aspiración que había intentado sin éxito en 1970, pero en esta ocasión fue elegido, el 30 de mayo de 1982, con 3,1 millones de votos. En la campaña exhibió su carisma con un tono personalista que hizo que los medios de su tiempo le consideraran un populista. Bajo el eslogan de “Sí, se puede”, en cuyo uso se adelantó casi 30 años a Barack Obama, Betancur cumplió su sueño con una campaña en la que se comprometió a buscar la paz con los diferentes grupos guerrilleros, combatir la desigualdad y mejorar la educación. Ayer murió en la Clínica Santa Fe de Bogotá, donde estaba ingresado desde el jueves por un problema renal.