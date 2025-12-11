Causas en Paraguay traban extradición del hijo de Lalo al Brasil

La resolución de la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Sánchez se dio ayer luego de la audiencia identificatoria, en la que Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes se allanó a la extradición simplificada al Brasil, donde es requerido por un Juzgado Federal de Porto Alegre (Brasil), sindicado como líder de un esquema de narcotráfico y lavado de activos.

En la Sentencia Definitiva N° 30 del 11 de diciembre de 2025, la magistrada resalta que se aplaza la entrega del acusado extraditable hasta la conclusión de los procesos penales que actualmente afronta en Paraguay.

En ese sentido Sánchez señaló el proceso por el caso Pavo Real II que está a cargo del juez penal de Garantías Especializado contra Crimen Organizado del Segundo Turno Osmar Legal, quien este martes elevó a juicio oral y público la causa por presunto tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Además, agregó la causa abierta por presunto lavado de activos y hechos punibles contra la prueba documental por las presuntas transferencias de inmuebles que tenían medidas cautelares al Abg. Óscar Tuma, en concepto de pago de honorarios, con la complicidad de escribanas. El proceso está a cargo de la jueza de Garantías Especializada contra Crimen Organizado Rosarito Montanía.

El procesado Alexandre Rodrigues Gomes participó de la diligencia desde la Penitenciará de Máxima Seguridad de Emboscada, en compañía de la Abg. Noelia Núñez, mientras que su otra defensora, la Abg. Amanda Silva, estuvo presente en el despacho de la jueza penal de Garantías, junto al fiscal José Martín Morínigo.

Alexandre quiere ir a Brasil

Como ya lo había hecho en su audiencia preliminar en el caso Pavo Real II, Rodrigues Gomes manifestó ayer su intención de ir al Brasil para ser sometido a la Justicia de su país.

“Quiero someterme a una extradición abreviada. Aquí en Paraguay me investigan por tráfico de drogas, lavado y asociación, y que el lavado se origina en el Brasil. El Paraguay me investiga por información proveniente del Brasil en cooperación por lo que corresponde que me someta a la justicia del Brasil para aclarar mi situación procesal”, expresó el encausado.

Brasil sindica a Alexandre Gomes como líder de esquema narco

De acuerdo con el relato del exhorto de extradición de la Sección Judicial de Río Grande do Sul 22° Juzgado Federal de Porto Alegre, con relación a Alexandre Rodrigues Gomes, el hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, acusado en el caso Pavo Real II, fue identificado en Brasil como responsable de un esquema de tráfico internacional de cocaína, desde el territorio brasileño, a varios países de la región y Europa; así como el lavado de los activos fruto de dicho ilícito.

El escrito de exhorto agrega que en el presente caso Alexandre Rodrigues Gomes, además de ser el proveedor del estupefaciente comercializado internacionalmente, también estaba a cargo del mantenimiento, con la ayuda de sus “socios”, de la estructura en la que se utilizaban varias empresas para la circulación de fondos obtenidos del narcotráfico, adquisición de bienes y pago de cómplices.

Al respecto señala que la investigación sobre el hijo de Lalo Gomes mostró que habría aplicado recursos provenientes del tráfico de drogas en la construcción de un edificio, junto con otros asociados; y supuestamente utilizó las cuentas bancarias de terceros para mover el dinero ilícito y pagar gastos personales, además de promover el registro de activos de su propiedad a nombre de intermediarios.

Para la Justicia brasileña existen evidencias del tráfico internacional de la cocaína, directamente desde las “cocinas” a los países de la región, a través de aviones y helicópteros, con transporte entre pistas clandestinas; el traslado de la droga a la región portuaria; así como directamente a los clientes cuanto los mismos residían en territorio brasileño, a través de camiones con o sin compartimentos ocultos y el envío a Europa mimetizada en cargamentos legales.

Brasil busca evitar impunidad del hijo de Lalo

Al argumentar el pedido de extradición, el juzgado Federal de Porto Alegre (Brasil) fundamentó también que los investigadores del vecino país constataron el uso de numerosas terminales telefónicas y aplicaciones para el intercambio de mensajes encriptados y nombres en clave para su comunicación, a fin de dificultar la identificación del esclarecimiento de crímenes, garantizando así la impunidad.

De acuerdo con los investigadores brasileños, Alexandre y sus socios constituyeron “un verdadero imperio” con el fruto del narcotráfico.

“Las altas cantidades de drogas movidas, con la posible acción de lavado de activos que tiene como delito precedente al narcotráfico internacional, así como la aparente continuidad de la acción criminal, exigen una pronta represión estatal”, puntualiza parte del escrito.

