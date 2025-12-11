Nacionales
11 de diciembre de 2025 - 23:47

Las zonas donde ANDE hará cortes programados este viernes

Funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad.
Funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene previsto realizar mañana cortes programados para la mejora del servicio en varios barrios de la Región Metropolitana.

Por ABC Color

La Administración Nacional de Electricidad tiene previsto llevar a cabo mañana cortes programados durante todo el día en la Región Metropolitana, para realizar mejoras en el servicio.

Se recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Trabajos programados en Región Metropolitana

Zona 01: Yby ‘a desde Ñanduti hasta Avenida Chiripa. Mby’a desde Yby ‘a hasta Ñanduti. Ñanduti desde Yby’a hasta Avenida Chiripa. Barrio San Pablo-Asunción. Horario: 08:00 a 18:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión - Línea desnuda a Protegida

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución - DO/ACO/2069/2025

Zona 02: Battilana entre Santo Domingo y 1.º de mayo. Barrio San Vicente–Asunción. Horario: 08:00 a 13:00.

Actividad: Cambio de conductor Baja Tensión desnudo por pre ensamblado.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución - DO/ACO/2119/2025 -

Zona 03: Avenida La Victoria desde González Alsina hasta Valencia. San Luis – Santa Cruz – San Lorenzo. Horario: 08:30 a 17:00.

Actividad: Cambio de conductor Baja Tensión desnudo por pre ensamblado.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución – DO/ACO/02121/2025.

Zona 04: Sobre Edmundo Reyes e/ San Isidro y Nilo Meyer. Edmundo Reyes e/ Nilo Meyer y Saturio Ríos. Edmundo Reyes e/ Saturio Ríos y Gral. Caballero. Lucerito – San Lorenzo. Horario: 08:00 a 18:00.

Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión - Línea desnuda a Protegida.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución - DO/ACO/2073/2025.

Zona 05: 8 de diciembre desde Calle S/N hasta 29 de setiembre. 6 de enero desde Juan Pablo II hasta Acceso Sur. La Paz desde 1° de marzo hasta Carlos M. Giménez. Mbokajaty–Ñemby. Horario: 07:00 a 17:00.

Actividades: Cambio de conductor en Media Tensión - Línea desnuda a Protegida.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución - DO/ACO/2065/2025.

Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.