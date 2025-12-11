Las zonas donde ANDE hará cortes programados este viernes

La Administración Nacional de Electricidad tiene previsto llevar a cabo mañana cortes programados durante todo el día en la Región Metropolitana, para realizar mejoras en el servicio.
Se recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.
Trabajos programados en Región Metropolitana
Zona 01: Yby ‘a desde Ñanduti hasta Avenida Chiripa. Mby’a desde Yby ‘a hasta Ñanduti. Ñanduti desde Yby’a hasta Avenida Chiripa. Barrio San Pablo-Asunción. Horario: 08:00 a 18:00.
Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión - Línea desnuda a Protegida
Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución - DO/ACO/2069/2025
Zona 02: Battilana entre Santo Domingo y 1.º de mayo. Barrio San Vicente–Asunción. Horario: 08:00 a 13:00.
Actividad: Cambio de conductor Baja Tensión desnudo por pre ensamblado.
Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución - DO/ACO/2119/2025 -
Zona 03: Avenida La Victoria desde González Alsina hasta Valencia. San Luis – Santa Cruz – San Lorenzo. Horario: 08:30 a 17:00.
Actividad: Cambio de conductor Baja Tensión desnudo por pre ensamblado.
Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución – DO/ACO/02121/2025.
Zona 04: Sobre Edmundo Reyes e/ San Isidro y Nilo Meyer. Edmundo Reyes e/ Nilo Meyer y Saturio Ríos. Edmundo Reyes e/ Saturio Ríos y Gral. Caballero. Lucerito – San Lorenzo. Horario: 08:00 a 18:00.
Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión - Línea desnuda a Protegida.
Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución - DO/ACO/2073/2025.
Zona 05: 8 de diciembre desde Calle S/N hasta 29 de setiembre. 6 de enero desde Juan Pablo II hasta Acceso Sur. La Paz desde 1° de marzo hasta Carlos M. Giménez. Mbokajaty–Ñemby. Horario: 07:00 a 17:00.
Actividades: Cambio de conductor en Media Tensión - Línea desnuda a Protegida.
Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución - DO/ACO/2065/2025.
Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.