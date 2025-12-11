Tras la muerte de Mauri, Chopalé es ahora el asaltante más buscado

Mauricio Paniagua Medina, de 46 años de edad, alias Mauri, aunque también era conocido por sus cómplices como Amiguito, fue eliminado el miércoles de tarde por policías de la oficina de Investigaciones de la ciudad de San Alberto, en un enfrentamiento que se desató en la colonia Chacore’i del distrito vecino de Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, específicamente en las coordenadas 25° 10’ 08” S, 54° 58’ 40” W.

El comisario José Arnaldo Martínez Peña, jefe del grupo operativo, dijo que Mauricio llegó a disparar contra ellos con una pistola Glock calibre 9 milímetros, que de hecho quedó incautada.

Prófugo hace 12 años

Su última captura data de 2013, aunque quedó como el asaltante más buscado del país recién en 2016, después de la detención de Amado Ramón Benítez, quien actualmente cumple múltiples condenas en prisión.

Mauricio Paniagua Medina tenía una docena de órdenes de captura. Los últimos casos importantes que le atribuían eran el asalto con bombas contra la sucursal del banco Itaú del municipio de Katuete, el 30 de octubre pasado, y el asalto a un convoy de camiones de empresas transportadoras en la ciudad de Caaguazú, el 10 de setiembre pasado.

También lo buscaban, por ejemplo, por el asalto al banco Bancop en Naranjal, el 21 de noviembre de 2024; el asalto fatal a un blindado de la empresa Prosegur en General Delgado, el 7 de noviembre de 2023; el intento de asalto a un blindado de la empresa Mbarete Porã en San Estanislao, el 22 de julio de 2021; el asalto fatal a la distribuidora San Blas en Juan León Mallorquín, el 19 de diciembre de 2020; el asalto fatal al banco Visión en Liberación, el 7 de julio de 2019, y el asalto a un blindado de la empresa Guardián SA en Santa Fe del Paraná, el 10 de abril de 2017.

El nuevo número uno

Tras la muerte de Mauricio Paniagua Medina en Itakyry, la Policía Nacional considera ahora como número uno en su lista de fugitivos, aunque solo en el rubro de asaltantes, al también altoparanaense Blas Pablo Melgarejo Benítez, de 33 años, alias Chopalé.

De hecho, agentes de la Dirección de Policía de Alto Paraná y del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional efectuaron ayer de mañana una gran redada en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, en busca de Chopalé, pero este escapó del cerco policial.

Sin embargo, los intervinientes capturaron a 11 supuestos miembros de su banda, dos de ellos menores de edad, e incautaron uniformes tácticos y armas supuestamente usados en los últimos golpes atribuidos a Chopalé.

El nuevo asaltante más buscado del Paraguay, Chopalé, escapó el 26 de marzo pasado de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú junto a otros siete presos, cuatro de los cuales ya fueron recapturados.

Desde entonces, aparentemente estableció una especie de alianza con el ahora fallecido Mauricio Paniagua Medina, ya que Chopalé también tiene orden de captura por los asaltos al banco Itaú en Katueté y al convoy de camiones en Caaguazú.

Crimen del militar

Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias Chopalé, también es investigado como intermediario en el crimen del militar Guillermo Moral.