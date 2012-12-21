Cae presunto traficante con 6 panes de cocaína en M.R. Alonso

El detenido fue identificado como Julio Efraín Suárez Mujica (29), oriundo de Curuguaty. El joven iba al mando de una camioneta Ford Explorer blanca con matrícula PIQ 830.

Efectivos de Antinarcóticos afirmaron que a través de un trabajo de inteligencia supieron que el sindicado transportaba dentro del rodado varios paquetes de cocaína que había recibido en Salto del Guairá y que debía de entregárselos a un contacto al llegar a la capital.

Los uniformados siguieron a distancia al vehículo hasta que en horas de la tarde el conductor lo estacionó sobre la calle Eligio Ayala casi Herrera de Mariano Roque Alonso.

Fue entonces que los agentes decidieron intervenir y arrestar al presunto traficante. Luego procedieron al cateo de la camioneta hasta que encontraron una maleta con seis “panes” de la droga ocultos debajo del asiento posterior.

El detenido y las evidencias quedaron a disposición del fiscal Antidrogas Isaac Ferreira, quien intervino en el procedimiento.

En Pozo Colorado

En otro operativo efectuado en la madrugada de ayer, agentes de Antinarcóticos de la Policía Nacional requisaron en Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes, un cargamento de 26,160 kilos de cocaína que eran transportados en un camión-grúa Mercedes Benz por la ruta Transchaco.

Resultó detenido Lino Benítez, conductor del rodado.

Además de los 25 “panes” hallados y el camión-grúa, los intervinientes requisaron una camioneta Isuzu DMAX negro modelo 2011 con matrícula CBX 672, cuyo propietario sería Bienvenido León Benítez Rivas.

El oficial inspector de Policía Dauro Rojas, quien dirigió el procedimiento puso al detenido y las evidencias incautadas a disposición del fiscal Antidrogas, Héctor Velázquez.

Supresión de datos personales

El 30 de setiembre de 2026, Julio Efraín Suárez, envió una carta dirigida a la directora de ABC en la cual intima a la supresión de sus datos en este artículo, con el argumento de que esta publicación le afecta en su vida profesional y comercial.

Adjunta, además, una resolución de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2020, según la cual se declara extinguida la pena de Suárez.

A continuación se adjunta la carta, así como la resolución de la Corte Suprema: