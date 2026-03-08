Tormentas y vientos fuertes amenazan a 14 departamentos esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un reporte actualizado a las 21:11 de este domingo y advierte sobre el desarrollo de núcleos de tormentas que afectan tanto a la región Oriental como a sectores específicos de la Occidental.

Según el reporte, el fenómeno incluye lluvias con tormentas eléctricas que podrían ser moderadas a fuertes, ráfagas de vientos importantes y no se descarta la caída de granizos de forma puntual durante el resto de la noche.

Actualmente, el aviso rige para 14 zonas del país, donde los núcleos de tormenta muestran mayor actividad. Los departamentos bajo vigilancia son el este de San Pedro, Guairá, sur de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, centro y norte de Misiones, Paraguarí, sur de Alto Paraná, sur de Central, Ñeembucú, sur de Amambay, oeste de Canindeyú, Oeste y sur de Presidente Hayes y sur de Boquerón.

Lunes con lluvia generalizada

Para quienes deben iniciar la semana laboral, el panorama no es muy distinto. La DMH anunció que para este lunes, las precipitaciones y tormentas se extenderán de manera generalizada a todo Paraguay. Si bien podrían darse mejoras parciales en algunas zonas, el tiempo inestable será la constante.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente cálido y más agradable debido a que los vientos rotarán momentáneamente hacia el sector sureste. }

Las mínimas rondarán los 21 °C, mientras que las máximas no sobrepasarían los 30 °C.

Boletín especial vigente hasta el martes

Actualmente, existe un boletín especial activo que advierte sobre acumulados de agua importantes, que podrían oscilar entre los 20 y 120 mm. Las ráfagas de viento podrían alcanzar, e incluso superar de forma puntual, los 90 km/h.

Estas condiciones extremas se mantendrían durante todo el lunes y parte de la mañana del martes, y afectará finalmente de manera más localizada al norte de ambas regiones del país antes de disiparse.