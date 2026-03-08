Raudal vuelve a causar estragos en San Lorenzo y deja a conductores atrapados

Las intensas lluvias registradas en las ciudades de San Lorenzo y otras ciudades del departamento Central durante la tarde de este domingo volvieron a generar peligrosos raudales en distintos sectores de la ciudad de San Lorenzo, donde varios conductores quedaron atrapados dentro de sus vehículos y numerosas zonas resultaron completamente inundadas.

Uno de los casos más llamativos ocurrió sobre la avenida Pastora Céspedes, donde una pareja que intentaba atravesar el tramo que conecta con barrios de las ciudades de Ñemby y San Lorenzo quedó atrapada en medio de la fuerte correntada.

En un video que se viralizó en redes sociales se observa cómo ambos, tras el fallido intento de cruzar la avenida, decidieron descender de su vehículo para salir nadando de manera a evitar ser arrastrados por el raudal.

Este sector es conocido desde hace años por convertirse en un punto crítico durante cada lluvia. Vecinos y conductores señalan que los sumideros del desagüe pluvial se saturan rápidamente, lo que provoca que la avenida quede completamente cubierta por el agua, convirtiéndose en un trayecto altamente peligroso para quienes intentan atravesarlo.

A pocos metros del lugar también se reportaron inundaciones en el estacionamiento del conocido centro comercial Shopping Fuente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el agua invadió en cuestión de minutos el área de estacionamiento, llegando incluso hasta las cercanías del acceso principal al edificio.

Otro sitio afectado por el temporal fue el Hospital de Clínicas, específicamente en el sector del Materno Infantil. En otro video viralizado se observa a funcionarios y personas que se encontraban en el lugar intentando retirar el agua que ingresó a los corredores del recinto, utilizando escobas, palos de repasar y otros elementos.

Las calles tampoco escaparon a la fuerza de las correntadas. La calle San Roque González de Santa Cruz, en la zona limítrofe entre Luque y San Lorenzo, quedó completamente inundada y el agua arrastró a su paso diversos objetos.

Situaciones similares se registraron igualmente sobre la Avda. Mariscal López, la Avda. Del Agrónomo y la Ruta Mariscal Estigarribia, donde los raudales dificultaron seriamente la circulación vehicular.

A través de las redes sociales, internautas también aprovecharon la ocasión para denunciar que en el barrio San Antonio de la ciudad de San Lorenzo, a inmediaciones de la seccional colorada N° 4, una fábrica presuntamente libera aguas cloacales cada vez que se registran lluvias. Según los vecinos, esta situación genera fuertes olores y ya estaría afectando la salud de los pobladores, especialmente de niños y adultos mayores.