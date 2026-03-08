Adiós a Raysa: la carismática niña que luchó contra el cáncer

Raysa María Victoria, la niña de siete años que conmovió a todos con su alegría y ganas de vivir, falleció este domingo al mediodía en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Sus familiares confirmaron la triste noticia, y señalaron que los trámites para el traslado de sus restos a Asunción se realizarán este lunes.

Su historia de lucha se hizo pública debido a la compleja batalla que libró contra el tumor de Wilms, un tipo de cáncer de riñón que afecta principalmente a niños pequeños.

A su corta edad, la pequeña tuvo que someterse a múltiples cirugías, sesiones de radioterapia e internaciones prolongadas.

Penosamente, a pesar de los esfuerzos médicos y el inquebrantable apoyo de su familia, la enfermedad presentó complicaciones que derivaron en este desenlace.

El baile que inspiró a un país

Hace apenas un año, Raysa se había convertido en un símbolo de esperanza. Tras superar una etapa crítica de su tratamiento, recibió el alta médica y lo celebró de una manera que se volvió viral: bailando con una sonrisa radiante junto a sus médicos y enfermeras.

Aquel video, compartido en su momento por el Instituto de Previsión Social (IPS), mostraba a una niña llena de vida, que celebraba el fin de una etapa de quimioterapia.