Joven que tenía “EPP” como tatuaje sigue en estado grave

La Policía Nacional aún no había podido identificarlo hasta ayer, porque no tiene registro sobre él en el Departamento de Identificaciones, señaló el Crio. Abilio Lezcano, jefe de Orden y Seguridad de San Pedro.

Según manifestación del personal del nosocomio, los médicos fueron obligados, y no se sabe por quiénes, para que sea atendido de urgencia.

El Crio. Lezcano refirió que la pareja del hombre es una adolescente indígena de 13 años de edad.

El misterioso hombre fue aceptado para vivir en la comunidad, donde se reúne con personas armadas.

El supuesto miembro del EPP fue operado de peritonitis.

Sin embargo, en la comunidad indígena sostienen que fue víctima de un hechizo por parte de su cuñada, la hermana de su pareja.

Según el comisario Lezcano, eso no puede determinarse aún con exactitud y es solo una versión de los lugareños.

“No tiene identidad concreta, nunca se ha encontrado un documento de él”, señaló Lezcano en diálogo con ABC Cardinal.

Indicó que incluso los familiares habrían presionado para que el hombre fuera atendido inmediatamente, según quejas de paramédicos que lo atendieron en principio.

El joven ingresó inconsciente por el grave cuadro que atravesaba y sigue internado.