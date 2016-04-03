Judiciales y Policiales
02 de abril de 2016 a la - 22:04

Joven que tenía “EPP” como tatuaje sigue en estado grave

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
Imagen sin descripción

Un caso muy particular y llamativo es el que se dio en el hospital de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, con la llegada de urgencia de un hombre que tiene el tatuaje con las siglas del grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La Policía Nacional aún no había podido identificarlo hasta ayer, porque no tiene registro sobre él en el Departamento de Identificaciones, señaló el Crio. Abilio Lezcano, jefe de Orden y Seguridad de San Pedro.

Según manifestación del personal del nosocomio, los médicos fueron obligados, y no se sabe por quiénes, para que sea atendido de urgencia.

El Crio. Lezcano refirió que la pareja del hombre es una adolescente indígena de 13 años de edad.

El misterioso hombre fue aceptado para vivir en la comunidad, donde se reúne con personas armadas.

El supuesto miembro del EPP fue operado de peritonitis.

Sin embargo, en la comunidad indígena sostienen que fue víctima de un hechizo por parte de su cuñada, la hermana de su pareja.

Según el comisario Lezcano, eso no puede determinarse aún con exactitud y es solo una versión de los lugareños.

“No tiene identidad concreta, nunca se ha encontrado un documento de él”, señaló Lezcano en diálogo con ABC Cardinal.

Indicó que incluso los familiares habrían presionado para que el hombre fuera atendido inmediatamente, según quejas de paramédicos que lo atendieron en principio.

El joven ingresó inconsciente por el grave cuadro que atravesaba y sigue internado.