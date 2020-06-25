A 85 años de la distinción al RC Valois Rivarola

La asociación de hijos de excombatientes del Regimiento de Caballería RC1 Valois Rivarola, recuerda esta condecoración en memoria de quienes triunfaron en la batalla de Mandyjupekua, en las estribaciones andinas, próximas al río Parapity. Mandyjupekua fue una de las últimas batallas triunfantes de este regimiento.

RC1 Valois Rivarola llegó al río Parapity el 19 de enero de 1935, fue condecorado en ese fortín en razón que el mismo fue tomado a viva fuerza luego de tres asaltos consecutivos. Debido a esto, el enemigo denominó a los integrantes del regimiento como “los diablos verdes”.

Este regimiento también participó de las batallas y retoma de los fortines, como la toma de Carandayty, puesto comando del general Toro, comandante de cuerpo del ejército boliviano de 22.000 soldados de caballería. Era como una ciudad fortificada, que fue reducida con mucho sacrificio y bajas de soldados del Valois.

Los descendientes de excombatientes vienen recordando este acontecimiento con ofrendas florales, pero este año en particular lo hacen a distancia debido a la pandemia.

Esta recordación tiene mucha importancia para los mismos de este regimiento de caballería y lo hacen en memoria de los 35.000 muertos que dejó esta Guerra.