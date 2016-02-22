Conflicto entre consejeros y decano de la FCE-UNA

Los consejeros convocaron el encuentro para las 17:00, invitando al vicedecano, Nicolás Cataldo, y también al decano Checo. Asistieron 10 de los 13 miembros, pero encontraron la sala de reuniones del consejo bajo llave. Ante este escenario, decidieron trasladar la sesión a una de las aulas. “Estamos preocupados y sorprendidos por la actitud del decano. Tenemos potestad de convocar a las sesiones. Existe una resolución de diciembre firmada por el consejo, incluido en decano, en el que se resuelve el llamado a concurso para profesores asistentes, adjuntos y titulares. Se definió que se publicarían en un periódico los llamados. Para los asistentes el 1 de febrero, para los adjuntos el 8 de febrero y para los titulares el 15 de febrero. Sin embargo, el decano no llamó para estas dos últimas categorías. Es por eso que convocamos a la reunión y así corregir este incumpliento de la resolución”, explicó ayer Adolfo Rodríguez, miembros del Consejo en representación del estamento docente. Agregó que vienen solicitando, hace tiempo, datos, resoluciones sobre contrataciones que ha resuelto Checo, sin tener una respuesta.

Atribuciones que no les corresponden

El decano Hugo Checo dijo ayer a ABC que las reuniones ordinarias del consejo solo pueden ser convocadas por el decano, por lo que el llamado realizado no tuvo validez, según el dictamen jurídico de la facultad. “En noviembre hubo elecciones para miembros del consejo, pues varios habían renunciado tras las manifestaciones estudiantiles de setiembre del 2015. Ya algunos medios de comunicación advirtieron que ganaron las elecciones gente vinculada a la administración anterior que buscan el continuismo. Varios de estos nuevos consejeros se atribuyen funciones que estatutariamente no les corresponden. Esta administración es trasparente y las dudas que tienen estos miembros no tienen sustento”, dijo el decano.