Fiscalía se incauta de documentos en Agronomía a raíz de nuevas denuncias

La fiscala Portillo, quien interina a su colega Hernán Galeano, acudió a tempranas horas al decanato de Ciencias Agrarias. Realizó el allanamiento con base en dos nuevas denuncias, según explicó. Una de ellas tiene que ver con la contratación de nueve funcionarios, quienes serían “planilleros” y se los indaga por cobro indebido de honorarios.

Portillo se incautó también de documentos que guardan relación con tres licitaciones públicas realizadas entre 2011 y 2012. La denuncia abarca los antecedentes de la compra de un camión, de la adjudicación de la cantina y de compras de alimento para animales.

Del procedimiento también participaron funcionarios de la Contraloría.

La investigación afecta al decano Meza, quien no aparece por el lugar desde hace más de 15 días.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los funcionarios y alumnos en clase esperan que estas investigaciones determinen el futuro del decano y demás miembros del Consejo Directivo de Ciencias Agrarias.

Sigue bloqueo en campus

Docentes, estudiantes y funcionarios de diferentes carreras están molestos contra los dirigentes del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias por el cierre de todos los accesos al campus. Consideran de “antipática” la medida ya que la lucha es en Agrarias y no en otras unidades.