Piden que se dé licencia a los locales de tatuaje

Para llamar la atención sobre el tema, ayer se realizaron tatuajes al aire libre, en la plaza Juan E. O’Leary.

Alfonso explicó que los tatuajes se realizan con materiales totalmente descartables y cumpliendo normas de higiene.

Además, expresó que existen mitos, como el de la transmisión del VIH al tatuarse (siempre que se use material descartable) o que no se puede donar sangre después de realizarse un tatuaje. “Es algo dérmico, no intramuscular ni intravenoso”, indicó.

Los tatuajes ganan cada vez más adeptos en la población.