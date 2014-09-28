Locales
27 de septiembre de 2014 a la - 22:09

Piden que se dé licencia a los locales de tatuaje

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Eduardo Alfonso o Edu Tattoo, artista local del tatuaje, explicó ayer la campaña emprendida para que piden que el Ministerio de Salud conceda a los tatuadores licencia o habilitación para poder trabajar con toda la legalidad que ello requiere.

Para llamar la atención sobre el tema, ayer se realizaron tatuajes al aire libre, en la plaza Juan E. O’Leary.
Alfonso explicó que los tatuajes se realizan con materiales totalmente descartables y cumpliendo normas de higiene.

Además, expresó que existen mitos, como el de la transmisión del VIH al tatuarse (siempre que se use material descartable) o que no se puede donar sangre después de realizarse un tatuaje. “Es algo dérmico, no intramuscular ni intravenoso”, indicó.

Los tatuajes ganan cada vez más adeptos en la población.