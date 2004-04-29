29 de abril de 2004 - 09:04
Protección de nativos cuesta 150.000 euros
Este artículo tiene 21 años de antigüedad
La ONG Iniciativa Amotocodie dispone de 150.000 euros (1.005 millones de guaraníes) para su trabajo con los indígenas, especialmente en la protección de los ayoreos silvícolas del Chaco. Directamente emplea a cinco personas: Benno Glauser, Jieun Kang, Antonio Mompo, Miguel Angel Alarcón y Nora Mongelós. Salvo Glauser (no quiso proporcionar cuánto es su remuneración), los demás tienen un sueldo que “orilla” los 2 millones de guaraníes.