Saltos del Guairá: Revelan imagen del sicario que mató a policía

El sicariato se produjo en los primeros minutos de la madrugada de hoy lunes en el pub denominado El Charro, situado en la avenida Paraguay, en pleno centro de Saltos del Guairá, la capital del departamento de Canindeyú.

La Policía ya cuenta con la imagen del sicario, obtenida de videos de cámaras de seguridad de la zona y ahora trabaja en la identificación del homicida.

El policía asesinado resultó ser el suboficial mayor Crecencio Giménez Martínez, de 39 años, quien últimamente prestaba servicios en la comisaría 8° de San Estanislao (Santaní), en el departamento de San Pedro, aunque cuando murió estaba en uso de sus vacaciones.

Así fue el crimen en Saltos del Guairá

El agente, quien era conocido como Pengüeto, estaba sentado en el pub, ya casi en la vereda, cuando apareció una motocicleta con un hombre a bordo, quien se estacionó detrás del policía y lo llamó por su apodo.

Cuando el efectivo dio la vuelta para mirarlo, el matón disparó cuatro veces con un revólver. Dos de los proyectiles le atravesaron la cabeza al suboficial, quien murió en el acto.

El atentado se produjo frente a decenas de personas que estaban compartiendo en el lugar.

Fue detenido por supuesta desaparición de dinero

El policía ahora fallecido trabajó por mucho tiempo en el departamento de Investigaciones de Canindeyú, oficina de la que salió en el año 2023, cuando fue detenido por la supuesta desaparición de unos 300 millones de guaraníes de un botín de más de 400 millones que robaron unos asaltantes que atacaron en Saltos del Guairá a empleados de la distribuidora Campos SA, que vende productos Coca Cola.

Los delincuentes que cometieron aquel ilícito fueron perseguidos y capturados por Pengüeto y sus compañeros ya en el lado brasileño, con ayuda de la Policía local, pero cuando los policías paraguayos regresaron a nuestro país y devolvieron a las víctimas la mochila robada supuestamente ya estaba casi vacía, según la denuncia planteada posteriormente.

Sin embargo, por ese caso Pengüeto ya había obtenido el sobreseimiento definitivo, según los datos.