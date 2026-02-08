Vídeo: Bad Bunny sacude el Super Bowl LX y menciona Paraguay

Un inicio marcado por el ritmo y el “orgullo latino”

Vestido completamente de blanco, el puertorriqueño inició su set con “Tití me preguntó”, seguido de su éxito “Yo perreo sola”. La puesta en escena destacó por su explosión de colores y referencias directas a la cultura caribeña, con carteles que lucían términos como “perreo” y “cachonga”, mientras un cuerpo de baile seguía coreografías de alta energía.

En un momento de conexión con el público, el artista reflexionó sobre su ascenso a la cima del mundo del espectáculo: “Estoy en el Super Bowl porque nunca dejó de creer en mí”, afirmó ante una multitud que no dejó de bailar al ritmo de temas como “EoO”.

La sorpresa de la noche: Lady Gaga y Ricky Martin

El clímax del show llegó con la entrada inesperada de Lady Gaga, quien se unió a Bad Bunny para interpretar una versión inédita en ritmo de merengue de “Die With A Smile”. La colaboración cerró con ambos artistas bailando en el centro del escenario antes de dar paso a “Nuevajol”, uno de los temas más coreados de la noche.

La nostalgia y el rock también tuvieron su espacio cuando Ricky Martin apareció en escena. En un guiño a la estética de su carrera, el astro boricua inició con un solo de guitarra sentado en las icónicas sillas blancas de plástico que popularizó en la portada del multipremiado disco “Debí tirar más fotos”. Posteriormente, tomó una bandera de Puerto Rico y continuó su performance con ella en manos.

¡Bad Bunny menciona a Paraguay en el Super Bowl!

Bad Bunny cerró su show de medio tiempo con una poderosa imagen de unidad regional. Durante el segmento final, el artista mencionó a las naciones del continente mientras los participantes en escena portaban las banderas de Latinoamérica. Entre ellas, se destacó la presencia de la bandera de Paraguay, un gesto que celebró la hermandad cultural ante los ojos de millones de espectadores en todo el mundo.

Tras el cierre del espectáculo, el impacto se trasladó a las plataformas digitales. La cuenta oficial de la NFL en X (anteriormente Twitter) sentenció el momento citando una frase que el propio “Conejo Malo” inmortalizó en la última gala de los premios Grammy: “Lo único más poderoso que el odio, es el amor”.

