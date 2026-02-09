Los cinco departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología anunció que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este lunes.
El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.
La zona de cobertura son el sur y este de la región Oriental.
Los departamentos afectados son sur y este de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná.
