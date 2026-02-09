Clima
09 de febrero de 2026 - 14:52

Los cinco departamentos en zona de tormentas para esta tarde

tormenta lluvia nublado Paraguay
El cielo se presenta nublado en las zonas afectadas por la alerta de tormentas. Marta Escurra

La Dirección de Meteorología publicó una alerta para el sur y este de la región Oriental, la cual se vería afectada por lluvias con tormentas eléctricas en el transcurso de esta tarde.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología anunció que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este lunes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura son el sur y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados son sur y este de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná.

