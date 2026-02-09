Meteorología: sensación térmica habría llegado a 45 grados

Paraguay atraviesa un periodo de calor intenso que fue particularmente agudo durante el pasado fin de semana, con temperaturas registradas en torno a los 40 grados centígrados y sensaciones térmicas aún más altas.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, indicó que en Asunción la temperatura más alta registrada durante los últimos días fue de 39 grados, con sensación térmica de 40.

Ayer domingo, la temperatura más alta registrada en el país fue 41,3 grados en el departamento de Alto Paraguay. Asunción, mientras tanto, registró el valor más alto de toda la Región Oriental, con 39,1 grados.

Sin embargo, Mingo indicó que es probable que la sensación térmica haya ascendido a hasta 45 grados en algunos puntos del país, teniendo en cuenta el alto contenido de humedad que acompaña a la presente ola de calor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según las mediciones de la Dirección de Meteorología, esta semana sería también de calor intenso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Calor y lluvias

Las proyecciones para este lunes y los próximos días arrojan cifras similares a las de la semana pasada, con máximas de casi 40 grados en Asunción y varios otros puntos del país.

Lea más: Meteorología: inicio de semana en Paraguay trae mucho calor y posibilidad de lluvias

Además, existen probabilidades de que se produzcan lluvias y tormentas que podrían incrementar la humedad en el ambiente, contribuyendo al calor.