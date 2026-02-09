MOPC: un total de 1.347 alumnos serían afectados por “corte” de escuelas para ampliar ruta PY02

Ocho instituciones educativas se verán afectadas por las obras del viaducto elevado de Luque y los accesos a la ruta PY02, hasta Ypacaraí. Del total, los pabellones de aulas de cinco escuelas serán literalmente “cortados” por el megaproyecto concedido sin licitación, por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), mediante una adenda a la alianza público-privada (APP) de Rutas del Este.

Los locales educativos se encuentran en las ciudades de Ypacaraí, Luque y Areguá. Además de las cinco escuelas que se verán directamente afectadas, otras tres están en la zona de influencia de las obras, por lo que se espera que también cuenten con algún tipo de intervención.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, dio en diciembre del año pasado la orden para el inicio del plan denominado “primer sistema de acceso y salida rápida de la Gran Asunción”.

El proyecto se adjudicó sin licitación, a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por las firmas Sacyr y Ocho A, representada por el empresario Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Pettengill.

Estudiantes se verán afectados

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), teniendo en cuenta el Registro Único del Estudiante (RUE) del 2024, serían afectados por esta obra 1.347 alumnos, considerando los centros educacionales que serán directamente atravesados y los que se encuentran en una zona de influencia muy cercana a los trabajos (hasta 100 metros).

Por citar algunos de estos locales, están por ejemplo el Colegio Técnico Agropecuario y Escuela Básica N° 2374 Don Fabián Cáceres, son los que más estudiantes matriculados tienen en la lista de locales afectados por el megraproyecto. Según el trazado original de la ampliación de acceso a la ruta PY02, la obra “cortará” un pabellón con varias aulas de este local.

Luego, en Areguá, 444 estudiantes figuran en la matrícula del Colegio Nacional Mariscal José Félix Estigarribia, la Escuela Coronel Alen y la Escuela Alfonso de Boccard.

Hermetismo

Sobre la escuela Alfonso de Boccard, Hedwig Janzen, vecina de la zona, afirmó: “Esta escuela va a ser afectada, gran parte del frente se va a demoler. ¿Dónde van a ir los niños a estudiar después?”.

Los pobladores denunciaron que el proyecto se maneja con mucho hermetismo y no cuentan con un “plan de contingencia”. En el MOPC, no respondieron a nuestras consultas sobre estas escuelas que serán intervenidas.