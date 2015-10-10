Directora de Ciencias Económicas se defiende

Argumentan que falta el mejoramiento de la facultad, a pesar del pago de una cuota mensual de G. 35.000. En varias aulas no funcionan los ventiladores ni cuentan con acondicionadores de aire. Las instalaciones eléctricas están desfasadas, aseguran.

Al respecto, según la directora, el ordenador de gastos de la institución es el decano de la Facultad de Economía y el financiamiento de los gastos están a su cargo, por lo cual es imposible asumir responsabilidades. Confirmó el cobro de una cuota, pero aseguró que corresponde al fraccionamiento del costo de la matricula anual, establecida para las filiales por el Consejo Superior Universitario.