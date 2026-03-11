Hurtos en dos viviendas dejan dos detenidos tras persecución policial en Carapeguá

Pobladores del barrio Virgen de Fátima de la ciudad de Carapeguá alertaron a la Comisaría 5ª sobre la presencia de personas desconocidas en una vivienda. Según el informe policial, uno de los sospechosos logró ingresar al inmueble, pero al percatarse de los gritos de los vecinos abandonó el lugar y huyó.

Los detenidos fueron identificados como Mariano Andrés Ibarrola Ibarrola (22), domiciliado en el municipio de Ñemby, y Luis Enrique Ramírez Álvarez (29), domiciliado en Asunción, quien contaba con prisión domiciliaria.

Ambos se desplazaban a bordo de un automóvil Toyota Auris, color plata, con matrícula Nº AAFS 809, que corresponde a un vehículo Toyota Allion, color negro. Al momento de la detención, el rodado contaba además con otra chapa, Nº 240 AAKV.

Resultaron víctimas Mirian Alegre, quien manifestó que, por el momento, tiene la puerta y la ventana dañadas; y Nimia Teresa Ríos Vega, ambas del barrio Virgen de Fátima. De esta última, los desconocidos ingresaron a su vivienda y se alzaron con una notebook, una placa de cocción y G. 900.000.

Asimismo, una tercera afectada, quien presentó también la denuncia en la sede policial, fue identificada como Diana Raquel Colmán López, domiciliada en el barrio San Vicente. Señaló que fue víctima del hurto de un generador de energía eléctrica.

De acuerdo con el jefe de la dependencia policial, el comisario principal Oscar Sequeira, la persecución se inició luego de recibir la denuncia de vecinos de una de las víctimas del barrio Virgen de Fátima. En ese lugar se frustró el hurto, aunque los sospechosos dejaron daños en la puerta y en una ventana de vidrio.

Tras la rápida reacción policial y el pedido de apoyo a comisarías jurisdiccionales, se montaron barreras policiales en el acceso a Nueva Italia.

El automóvil y los detenidos fueron trasladados hasta la Comisaría 5ª de Carapeguá. En el interior del vehículo se incautaron varias evidencias cuya procedencia será investigada, entre ellas una notebook con su cargador, prendas de vestir, guantes y un generador portátil.

Los detenidos y las evidencias incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público. En este procedimiento colaboraron personal del Departamento de Criminalística y del departamento de Investigaciones Regional Paraguarí.